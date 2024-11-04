Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin ve Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Âlemi Dayanışma İçinde Olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının mevcut görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, Filistin ve Lübnan halkına haklı mücadelelerinde destek olmasının önemine dikkat çekti.

Birleşme Çağrısı

Erdoğan, bu tür dayanışmaların, İslam toplumlarının ortak çıkarları için elzem olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, birlik ve beraberliğin sağlanmasının sadece bölge halkları için değil, tüm İslam âlemi için hayati bir mesele olduğunu vurguladı.