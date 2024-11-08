Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin ve Rusya-Ukrayna Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi gibi önemli uluslararası sorunlara dikkat çekerek, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin bu zorlukların üstesinden gelinmesinde büyük bir rol oynadığına vurgu yaptı.

İşbirliğinin Önemi

Erdoğan, konuşmasında, "Bu sorunlarla karşı karşıyayız ve Türkiye-ABD işbirliği ile bunların üstesinden gelmek mümkün," ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, uluslararası işbirliğinin önemini ön plana çıkarmaktadır.