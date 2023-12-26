Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Atama Kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Rekabet Kurulu, yeni bir üye kazandı. Rekabet Kurulu üyesi olarak Ayşe Ergezen atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama, Resmi Gazete'de ilan edildi. Ergezen, daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen atandı. Ergezen'in ataması, Rekabetin Korunması Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen şartlara göre gerçekleştirildi. Ergezen, Rekabet Kurulu üyesi olarak görevine başladı.