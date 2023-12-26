Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Atama Kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ayşe Ergezen, Rekabet Kurulu üyesi olarak atandı. Cumhurbaşkanı'nın imzası ile gerçekleştirilen atama kararı, Resmi Gazete'de duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Atama Kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yayın Tarihi:

Rekabet Kurulu, yeni bir üye kazandı. Rekabet Kurulu üyesi olarak Ayşe Ergezen atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama, Resmi Gazete'de ilan edildi. Ergezen, daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen atandı. Ergezen'in ataması, Rekabetin Korunması Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen şartlara göre gerçekleştirildi. Ergezen, Rekabet Kurulu üyesi olarak görevine başladı.

Öne Çıkanlar
Sosyal yardım alanlar o günlerde uyanık olun! Hesaplarınızda 2.500 Lira artış olacak! Sosyal yardım alanlar o günlerde uyanık olun! Hesaplarınızda 2.500 Lira artış olacak!
A101'de iğne atsan yere düşmüyor! İndirim haberini alan koşa koşa gidecek A101'de iğne atsan yere düşmüyor! İndirim haberini alan koşa koşa gidecek
Saatlerce yaprak sarmayı unutun! Böyle yapınca tadı aynı ama zahmetsiz oluyor Saatlerce yaprak sarmayı unutun! Böyle yapınca tadı aynı ama zahmetsiz oluyor
Çok Okunanlar
Ukrayna'dan açıklama: Kırım'da Rus donanma gemisi imha edildi Ukrayna'dan açıklama: Kırım'da Rus donanma gemisi imha edildi Meclis'ten yılın son kararı: 5 bin liralık ek ödeme yasalaşıyor Meclis'ten yılın son kararı: 5 bin liralık ek ödeme yasalaşıyor Bakan Tunç vekil dokunulmazlığı konusuna açıklık getirdi: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir Bakan Tunç vekil dokunulmazlığı konusuna açıklık getirdi: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir Üs bölgesine saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu: Ellerindeki silahlar ise dikkat çekti ABD askeri gibi! Üs bölgesine saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu: Ellerindeki silahlar ise dikkat çekti ABD askeri gibi! HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu'nun Meclis konuşması tartışmalara yol açtı: Eyalet, özerklik ve federasyon ifadeleri gerginliği tetikledi HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu'nun Meclis konuşması tartışmalara yol açtı: Eyalet, özerklik ve federasyon ifadeleri gerginliği tetikledi İsrail'den skandal olay: Siviller stadyumda çıplak gözaltına alındı aralarında çocuk da var İsrail'den skandal olay: Siviller stadyumda çıplak gözaltına alındı aralarında çocuk da var