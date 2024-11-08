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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazetecilere Açıklamalar

Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan sonrası uçaktaki açıklamalarında Kırgızistan'daki FETÖ okulları ve ABD'nin Rolü üzerine düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazetecilere Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu süreçte, ABD'nin Ukrayna-Rusya meselesindeki muhtemel tutumuna dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Trump Döneminde Çözüm Olasılığı

Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Trump döneminde meseleye çözüm perspektifinden yaklaşan bir ABD yönetimi görürsek, biz bu savaşı kolaylıkla bitirebiliriz." diyerek, Donald Trump dönemindeki muhtemel değişikliklere vurgu yaptı. Ayrıca, NATO içerisindeki konumunu ve Türkiye'nin savunma harcamalarına dikkat çekti.

Avrupa Birliği Üyelik Hedefi

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine yönelik, "Tam üyelik hedefimize bağlıyız ve bununla ilgili adımlarımızı attık, atıyoruz." ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ile eşit koşullarda bir ilişki kurma beklentilerini dile getirdi.

Güvenlik İşbirliği ve Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatının 11. Devlet Başkanları Zirvesi'nde imzalanan sivil koruma mekanizması anlaşmasının, bölgedeki güvenlik işbirliğini artırma açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür adımların teşkilatın gücünü pekiştireceğini ifade etti.

FETÖ ile Mücadele

Erdoğan, Kırgızistan'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesi konusundaki açıklamalarında, "FETÖ ve benzeri tüm terör örgütleri, insanları mankurtlaştırıp kullanmak ister." dedi. Kırgızistan'da örgütün gerçek yüzünü anlatmaya devam ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, FETÖ ile uluslararası alanda yürütülen mücadelenin öneminin altını çizerken, Maarif Vakfı ile eğitim alanında elde edilmesi gereken kazanımları da öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı, "FETÖ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadelemizde kararlıyız ve mesafe almaya devam ediyoruz." diyerek kararlılığını yineledi.

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