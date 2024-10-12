Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazetecilere Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan Ziyaretlerinin Ardından Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan’a yaptığı resmî ziyaretlerden sonra uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kabinede ve genel başkan yardımcılarında yapılacak olası değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Yeni Değişiklikler Olabilir

Erdoğan, "Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir." şeklinde konuştu.

Balkanlar'daki Rolümüz

Gazetecilerin, Balkanlarda artan etnik gerilimlerle ilgili olarak Türkiye’nin rolünü sorması üzerine Erdoğan, "Bu seyahatimiz zaten bunun en güzel örneği. Türkiye, bu bölgede barış ve istikrar sağlamada daha aktif bir rol üstlenmektedir." dedi.

Şiddetle Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

Erdoğan, "Bir devlet öncelikle vatandaşlarının güvenliğini sağlamalıdır. Şiddetin her türlüsü ile mücadele bizim görevimizdir" diyerek, toplumda cezasızlık algısına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Gıda Denetimleri ve Haksızlık Tartışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimlerine de değinen Erdoğan, "Türkiye’de 724 bin gıda işletmesi bulunuyor ve bunlar her yıl mutlaka denetimi yapılmaktadır. Denetimlerimiz devam edecek, ciddiye alınması gereken bir husus." diye belirtti.

Partideki Değişim Süreci

AK Parti’nin değişim süreciyle ilgili sorulara yanıt veren Erdoğan, "Parti programı sürekli değişime tabidir. Genel başkan yardımcılarında ve kabinede bazı değişiklikler olabilir" dedi.