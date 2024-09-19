Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, güzel vatanımızın korunması için büyük fedakarlıklar gösteren kahramanlarımıza olan minnetini dile getirdi.

Erdoğan, paylaşımında, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakarlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Büyük Liderin Vurgusu

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Müşir ve Gazi" unvanını aldığı günü anarak Gaziler Günü'nü kutlayan Erdoğan, gazilerin önemine bir kez daha dikkat çekti.