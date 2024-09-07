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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklamaları: Soykırımı Durdurmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda İsrail'in saldırılarına dikkat çekti ve vatan savunmasında gençlerin rolüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklamaları: Soykırımı Durdurmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını kınadı. Erdoğan, nedensiz yere hayatını kaybeden genç bir kadının örneğini vererek, "Dün gencecik bir evladımızı alçakça katlettiler. Bugüne kadar 17 bini çocuk, 40 bin masum sivili öldürdüler," dedi.

İmam Hatiplerin Rolü

Erdoğan, İmam Hatiplerin mücadelede en ön safta yer alacağını belirterek, "Bu memleketin her bir evladı vatanı için canını verirken, İmam Hatipler de canlarını, mallarını ve akıllarını ortaya koyacaklar," dedi.

Sosyal Medya ve Gençlik

Erdoğan, gençlerin ahlakı ve vatan savunması konusunda sosyal medya içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Masum gibi görünen içerikler, milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef alıyor," ifadelerini kullandı.

Gazze ve Filistin Meselesi

Cumhurbaşkanı, Gazze'deki durumun bir soykırım olduğunu belirtirken, "Bu bir İsrail-Filistin savaşı değil. Bu, yayılmacı Siyonizm ile vatanlarını koruyan Müslümanların mücadelesidir," şeklinde konuştu.

İslam Ülkeleri ve Dayanışma

Erdoğan, İslam ülkelerinin bu tehditlere karşı işbirliğini artırması gerektiğini vurgulayarak, "Mısır ve Suriye ile attığımız adımlar bu dayanışmayı oluşturacak," dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte kazandığı zaferlere dikkat çeken Erdoğan, "Ordu, iman gücüyle tarih yazmıştır. 15 Temmuz'da hainleri temizledik ve ordumuz kök salmaya devam ediyor," ifadelerini kullandı.

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