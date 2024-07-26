Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan Gazze olayları üzerine güçlü açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elinde 150 bin Gazzeli'nin kanı olan bir kasabı ağırlayan, bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını alkışlayan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız" dedi. Duruma Dikkat Çekti

Erdoğan, Gazze'de yaşanan olaylar karşısında dünya kamuoyunun sessiz kalmasına ve bazı ülkelerin tutumlarına tepki göstererek, bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı.