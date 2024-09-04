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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Erdoğan, Gazze'deki insani krize dair açıklamalarda bulundu, sorumluluğun İsrail ve destekçilerinde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze İle İlgili Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Gazze) Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir" ifadesini kullandı.

İnsani Kriz ve Uluslararası Sorumluluk

Bu açıklamalarla birlikte Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze'deki insani krize karşı daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, masum insanların hayatlarının bu krizden etkilendiğini hatırlatarak, problemlerin çözümünde daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin Desteği

Cumhurbaşkanı ayrıca, Türkiye'nin Gazze halkına insani yardım sağlamaya devam edeceğini belirtirken, bu süreçte Türkiye'nin uluslararası kamuoyunu da harekete geçirmeyi amaçladığını ifade etti.

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