Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Gazze'deki olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "(Gazze'deki) 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır" ifadelerini kullanarak, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Uluslararası Hukuk ve Adalet Önceliğimiz Olmalı

Erdoğan, bölgede yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı ve uluslararası hukukun ihlallerine karşı durulması gerektiğini söyledi. Adalet Arayışı

Cumhurbaşkanı, "Masumların kanı yerde kalmamalı, bu suçların cezasız kalması adalet anlayışımıza aykırıdır" şeklinde konuşarak, adaletin sağlanmasının önemine dikkat çekti.