Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan trajik olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi adlı bir evladın da İsrail tarafından katledildiğini vurguladı.

Erdoğan, "Bu saldırıların hesabını mutlaka adalet önünde soracağız" diyerek, uluslararası toplumun bu acıya karşı sessiz kalmamasını istedi. Türkiye'nin bu konudaki duruşunun net olduğunu ifade eden Erdoğan, bölgedeki insani dramın sona ermesi için tüm gücüyle mücadele edeceğini belirtti.