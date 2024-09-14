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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Erdoğan, Srebrenitsa soykırımını anarak Gazze'deki olayların faillerinin de hesap vereceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının faillerinin uluslararası mahkemelerde yargılandığını hatırlatarak, "Gazze'de yaşananlara yönelik de benzer bir adalet tecelli edecektir" dedi.

Adalet Vurgusu

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Srebrenitsa soykırımının failleri nasıl cezalandırıldıysa, Gazze'de yaşananlar için de adaletin yerini bulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamasıyla uluslararası topluma Gazze'deki olaylarla ilgili sorumluluklarını hatırlatmayı amaçladı.

Özetle, Erdoğan, geçmişteki trajik olayların unutturulmaması gerektiğini ve adaletin sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

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