Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kuruluşların Gazze'de yaşanan zulme karşı etkili bir müdahale gerçekleştirmediğini belirtti. "Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı," dedi.

Küresel Tepkiler Yetersiz

Erdoğan, uluslararası alandaki tepkilerin yetersizliğine dikkat çekerek, bu durumu eleştirdi. Ancak kendisi ve Türkiye, bu zulmü sona erdirmek için çaba göstereceklerini ifade etti. Adım Atılması Gerekiyor

Cumhurbaşkanı, dünya genelindeki siyasi liderlere çağrıda bulunarak, Gazze'deki insanlık dramına karşı somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.