Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 90'lı Yıllarda Bosna'daki Katliamlara Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te 90'lı yıllarda gerçekleşen trajik olayların benzerinin günümüzde Gazze'de yaşandığını vurguladı.
Geçmişten Günümüze Paralleller
Erdoğan, yaptığı açıklamada, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz," ifadelerini kullandı. İnsanlık Durumu Üzerine Düşünceler
Bu sözlerle, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye ve Gazze'deki durumu göz önünde bulundurmaya davet etti.