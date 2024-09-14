Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 90'lı Yıllarda Bosna'daki Katliamlara Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te 90'lı yıllarda gerçekleşen trajik olayların benzerinin günümüzde Gazze'de yaşandığını vurguladı.

Geçmişten Günümüze Paralleller

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz," ifadelerini kullandı. İnsanlık Durumu Üzerine Düşünceler

Bu sözlerle, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye ve Gazze'deki durumu göz önünde bulundurmaya davet etti.