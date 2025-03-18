Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: "Küstahların Ateşi Herkesi Sarar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de Masumların Hedef Alınması Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki durumu eleştirerek, "(Gazze) Masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş, şımarıklık, cinnet hali, küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları da saracaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmemesi durumunda sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

Erdoğan'ın Vurgusu: İnsanı Hedefe Alan Her Eylem Kınanmalı

Özellikle masum sivillerin yaşamına mal olan saldırıları kınayarak, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getiren Erdoğan, dünya kamuoyuna uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Erdoğan, gelecek kuşakların da yararına olacak bir barış ortamının tesis edilmesi gerektiğini dile getirerek, tüm ülkeleri duran bu zulme son vermeye çağırdı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin Gazze’deki insani krizle ilgili kaygılarını bir kez daha gündeme taşımış oldu.