Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 'Mazlumların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alandaki tavrını net bir şekilde ifade ederek, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Türkiye olarak tek başımıza da kalsak biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Kararlılığı

Erdoğan, Türkiye'nin her koşulda mazlumların haklarını savunma kararlılığını vurguladı. Bu bağlamda, uluslararası topluma da önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, mazlumların yanında olmanın bir Türkiye geleneği olduğunu belirtti.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Ayrıca, Erdoğan, halkın birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin bu zor süreçte her zaman mazlumların sesine kulak vereceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.