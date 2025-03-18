Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: "Siyonist Rejim Terör Devleti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yapılan saldırıları terör devleti olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: "Siyonist Rejim Terör Devleti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarsıcı Gazze Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu vahşi saldırıların masum insanların kanından ve gözyaşından beslenen bir terör devleti olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Erdoğan'ın Açıklamalarının Detayları

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı tutum alması gerektiğini vurgulayarak, saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Sözleriyle, Siyonist rejimin kanlı eylemlerinin durdurulmasının önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, bölgedeki çatışmaların sürmesiyle birlikte daha geniş bir uluslararası tartışmayı da beraberinde getirebilir. Erdoğan'ın bu ifadeleri, hem iç hem de dış politikada etkili bir gündem oluşturma amacı taşıyor.

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