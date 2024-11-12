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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Sorumlular Uluslararası Mahkemelerde Hesap Vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani felaketten sorumlu olanların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Sorumlular Uluslararası Mahkemelerde Hesap Vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Üzerine Yeniden Gündem Yaratan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan ağır insani krize dikkat çekerek, "Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Uluslararası Mahkemelerde Yargılanma Vurgusu

Erdoğan, Gazze'deki durumu değerlendirirken, uluslararası topluma birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Belirttiğine göre, yaşanan olaylar sadece bölge değil, tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu açıklamalar, global ölçekte insani durumların ciddiyetine vurgu yaparken, sorumluların hesap vermesi için gerekli adımların atılmasını amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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