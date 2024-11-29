Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 'Soykırımın Durması İçin Her Şeyimizle Hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan olaylara dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gazze'deki soykırımın durması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için değil elimizi, tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadeleriyle tüm dünyaya mesaj verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki barış çabalarını artırma konusundaki kararlılığını belirterek, uluslararası toplumun bu soykırıma karşı daha sert adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürmeye devam edeceğini ve yerel halkın yanında olacaklarını belirten Erdoğan, barışın sağlanması için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti.

Erdoğan'ın çağrısı, bölgedeki gerginliklerin sona ermeye yönelik umutları artırıyor.

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