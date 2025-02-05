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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki Ateşkes Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin korunması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki Ateşkes Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin korunması adına uluslararası topluma büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

İki Devletli Çözüm Üzerine Vurgu

Erdoğan, dünya genelindeki tüm ülkelerin iki devletli çözüm için çaba göstermeye devam etmesi gerektiğini belirterek, uluslararası toplumun iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin azalması ve kalıcı bir huzurun sağlanması için yeni bir dönem yaşanabileceğini müjdelemekte.

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