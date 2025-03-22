Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerine Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek dünya liderlerini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerine Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insan hakları ve özgürlükler konusundaki sessizliği eleştirerek, "(Gazze'de) İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri, henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor," ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Sessizlik

Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Gazze'deki olayların sadece bölgesel bir mesele olmadığını, aynı zamanda evrensel insan hakları açısından büyük bir ihlal olduğunu sözlerine ekledi.

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