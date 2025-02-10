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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki Yıkım Açıklaması: 'Fatura 100 Milyar Dolar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki yıkımın maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu belirtti ve sorumluluğu İsrail'e yükledi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki Yıkım Açıklaması: 'Fatura 100 Milyar Dolar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki Yıkımın Envanterini Çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan yıkımın maliyetinin 100 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu ağır faturanın sorumlusunun İsrail ve Netanyahu hükümeti olduğunu vurguladı.

Faturanın Sorumluları Belli

Erdoğan, bu sözleriyle Gazze'deki insani krizi ve yıkımın boyutlarını dikkat çekerken, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini de dile getirdi. Ülkeler arasında dayanışmanın önemli olduğu bir dönemde, bu tür hesapların açılması gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze halkının yanında olduklarını ve bu yıkımın hesaplarının sorulması gerektiğini ifade etti.

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