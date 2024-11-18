DOLAR
34,61 -0,53%
EURO
36,7 -1,24%
ALTIN
2.903,79 -2,34%
BITCOIN
3.138.903,5 -1,19%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani felaket için kalıcı ateşkes talep etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan ağır insani felaketle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullanarak, bölgedeki sıkıntıların sona ermesi için uluslararası toplumdan destek beklediğini dile getirdi.

İnsani Krizin Ciddiyeti

Erdoğan, Gazze'deki durumu değerlendirirken, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını ve bu krizin acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ülkelerarası iş birliğinin artırılması, insani yardımların sürdürülmesiyle birlikte bölgedeki barışın tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Kamuoyuna Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini tamamlayarak, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için uluslararası kamuoyuna bir kez daha seslendi. "Dünya, bu duruma duyarsız kalmamalıdır" diyerek, güçlü bir duruş sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Belediyesi Önünde Protesto: İşten Çıkarılan Kadın Emekçiden Eylem
2
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
3
Gazze'de Gazeteciler İçin Tarihi Katliam: 1640 Saldırı
4
Modi, G20 Zirvesi'nde Küresel Güney'in Önceliklerine Dikkat Çekti
5
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçimlerin Yeniden Yapılması Çağrısı
6
Beyoğlu'nda Usta ve Genç Sanatçıların Hüsnühat Sergisi Açıldı
7
İsrail Ordusunun Beyrut Saldırısında Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme