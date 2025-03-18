Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Diplomatik Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları artıracaklarını açıkladı. Erdoğan, ‘‘(Gazze) Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz’’ ifadeleriyle barış çağrısında bulundu.

Diplomasi ve Sükunet

Erdoğan, uluslararası toplumun ve ülkelerin birlikte hareket etmesinin önemine de dikkat çekerek, barış için atılacak adımlara destek olunması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Gazze’deki durumun uluslararası gündemdeki yerini koruduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.