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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki zulme karşı İslam ülkelerinin ortak tepkisi için diplomatik temasları sürdürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne Video Mesaj

Erdoğan'dan Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"ne gönderdiği video mesajla dikkat çekti. Erdoğan, mesajında İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Filistin İçin Mücadele Sözleri

Erdoğan, "Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi. Bu sözleriyle Türkiye’nin Filistin konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etti.

Uluslararası Yardım İçin Çabalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz" diyerek Türkiye'nin bu bölgelere yaptığı yardımların önemine dikkat çekti. Gönderilen yardım miktarının 86 bin tonu aştığını belirten Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de Yaşanan Drama Dikkat Çekildi

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yaşanan olaylara değinen Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi" dedi. Ayrıca Lübnan'a yapılan saldırılarda vefat edenlerin sayısının 3 bin 500'ü geçtiğini belirtti.

Zirvenin Önemi

Erdoğan, Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'nin, bu mücadelede destek sağlayacağına inandığını ifade ederek, "Zirveye iştirak eden tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek mesajını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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