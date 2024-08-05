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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili tepkisini dile getirdi ve BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, bu saldırıların insanlığı derinden etkilemesi gerektiğini vurguladı ve "Normalde insanlığı ayağa kaldırması gereken bu zulüm karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıt yok" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepkiler

Erdoğan'ın açıklamaları, dünya genelindeki uluslararası kuruluşların ve insan hakları savunucularının sessizliğine dikkat çekti. Daha önce de benzer konularda eleştirilerini dile getiren Erdoğan, bu duruma bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini savunuyor.

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