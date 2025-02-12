Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki durumun bölge istikrarı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir," dedi.

Bölgesel İstikrarın Önemi

Erdoğan, konuşmasında bölgedeki barışın sağlanması için öncelikli olarak Filistin sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu durumun, yalnızca Filistin halkı için değil, tüm bölge ülkeleri için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Dünya genelinde barış ve huzurun tesis edilmesi için mücadelelerinin süreceğini belirten Erdoğan, diplomasi yoluyla çözümler üretme kararlılıklarını yineledi.