DOLAR
34,37 -0,41%
EURO
36,98 0,33%
ALTIN
2.987,6 -0,44%
BITCOIN
2.613.838,81 0,53%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki çatışmalara dikkat çekerek ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki olaylara ilişkin önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, bu iki bölgede yaşanan katliamların son bulması için mücadele edeceğini vurguladı.

Ateşkes ve Barış Vurgusu

Erdoğan, "Gazze'de ve Lübnan'da katliam durana, ateşkes ve barış tesis edilene kadar kardeşlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki kardeşlerine olan desteğini ve uluslararası barış çabalarına katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Çocukların Ekran Süreleri Alarm Veriyor
2
Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede
3
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar
4
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri
5
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı
6
2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor
7
Elazığ'da Deprem Alarmı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi