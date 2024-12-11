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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Suriye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Suriye krizlerinde Türkiye'nin destekleyici rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Suriye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze mezalimi ve Suriye krizine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık," diyerek Türkiye'nin bu iki bölgedeki insani yardım çabalarını ön plana çıkardı.

Erdoğan, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, kardeşlik duygularının önemine vurgu yaptı. Bu söylemler, Türkiye'nin uluslararası arenada yürüttüğü diplomatik çalışmalara ışık tutuyor.

Türkiye, kriz bölgelerinde sağladığı yardımlarla, mazlum halkların ihtiyaçlarını karşılamak ve insani durumu iyileştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edecek.

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