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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze ve Terörle Mücadele Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu ve terörle mücadele konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze ve Terörle Mücadele Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusunda yaptığı vurgularda, "Demokrasi ve terör aynı koltukta taşınamaz." ifadesini kullanarak, terörle hiçbir şekilde yan yana olamayacaklarını belirtti.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Erdoğan, Gazze'deki durumu değerlendirirken, "İsrail, yıllardır Filistin’i işgal ediyor ve Gazze’de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırım."

Terörle Mücadele ve Yerel Yönetimler

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, "Sınırlarımızın ötesinde bir terör yapısına izin vermeyeceğiz,""Makamını suistimal eden bedelini öder,"

CHP'li Belediyeler Üzerine Eleştiriler

Erdoğan, CHP'li belediyelerin mali disiplin eksikliği ve kamu kaynaklarını hoyratça harcamalarıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu. "Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler, milyonluk eğlenceler tertip ediyor,"

Ekonomik Gelişmeler Üzerine Değerlendirme

Erdoğan, ekonomideki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunarak, "Enflasyon düşüyor, önümüzdeki yıl bunu gündemimizden çıkaracağız,"

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