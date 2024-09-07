Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gebze-Darıca Metro Hattı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metro Hattı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen bir basın toplantısında sağlık, ulaşım ve altyapı projelerine dair önemli bilgiler verdi.

Gebze-Darıca Hattında Hızlı İlerleme

Erdoğan, yeni projeler arasında yer alan Gebze-Darıca sahil metro hattının inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. "Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz," dedi. Ulaşımda Devrim Niteliğinde Projeler

Bu projeyle birlikte, bölgedeki ulaşım ağının genişletileceği ve halkın ulaşım konusunda daha konforlu bir deneyim yaşayacağı bekleniyor.