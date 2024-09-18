DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,01 -0,15%
ALTIN
2.826,31 -0,41%
BITCOIN
2.036.449,27 0,61%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gelecek Vizyonu Açıklamaları

Erdoğan, 2024 Türkiye’sinin geçmiş kalıplara hapsolmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gelecek Vizyonu Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin vizyonunu belirlerken geçmiş kalıplara atıfta bulundu. Erdoğan, "2024 Türkiyesini, 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek ülkemize yapılacak çok büyük bir haksızlıktır," dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin geleceğine dair daha yenilikçi bir yaklaşım arayışını ortaya koyuyor.

Geçmişten Geleceğe

Erdoğan, geçmişteki kalıpların ve anlayışların 21. yüzyıldaki Türkiye için geçerliliğini yitirdiğinin altını çizerek, ülkenin modernleşme çabalarına vurgu yaptı. Türkiye'nin Yenilikçi Vizyonu

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı
4
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi
5
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı
6
Mısır Dışişleri Bakanı: Blinken ile Gazze Ateşkesini Görüştük

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda