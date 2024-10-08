Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Dijital Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Önemli Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sosyal medya ve dijital platformlardaki tehlikelerle ilgili kaygılarını dile getirdi. Erdoğan, "Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız," ifadelerini kullandı.

Gençlerin Geleceği İçin Tercihler Önemli

Bu açıklama, Erdoğan’ın gençlerin dijital dünyada karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme isteğini gösteriyor. Gençlerin bilinçli ve güvenli bir şekilde dijital platformları kullanmalarının önemine vurgu yapıldı.