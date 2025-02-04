Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Müjde: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırladıkları İŞKUR Gençlik Programının resmen devreye girdiğini duyurdu. Bu program, gençlerin iş bulma süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Programın Amaçları

Erdoğan, programa dair ayrıntıları paylaşırken, üniversite gençliğinin kariyerlerine yön vermeleri noktasında önemli fırsatlar sunacaklarını ifade etti. İŞKUR'un bu ziyareti ile gençlere yönelik hazırlanan projelerin daha fazla ilgi görmesi amaçlanıyor.

Bu yeni programa dahil olan öğrenciler, çeşitli sektörlerde staj ve iş imkanı bulabilecekler. Dönemdeki iş gücü ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlaması beklenen program, gençlerin iş hayatına güçlü bir giriş yapmalarına destek olacak.