DOLAR
35,96 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.254,76 0,02%
BITCOIN
3.561.184,63 2,25%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Müjde: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı'nın devreye alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Müjde: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırladıkları İŞKUR Gençlik Programının resmen devreye girdiğini duyurdu. Bu program, gençlerin iş bulma süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Programın Amaçları

Erdoğan, programa dair ayrıntıları paylaşırken, üniversite gençliğinin kariyerlerine yön vermeleri noktasında önemli fırsatlar sunacaklarını ifade etti. İŞKUR'un bu ziyareti ile gençlere yönelik hazırlanan projelerin daha fazla ilgi görmesi amaçlanıyor.

Bu yeni programa dahil olan öğrenciler, çeşitli sektörlerde staj ve iş imkanı bulabilecekler. Dönemdeki iş gücü ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlaması beklenen program, gençlerin iş hayatına güçlü bir giriş yapmalarına destek olacak.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yayınlandı
2
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
3
Gazze Hükümeti, BM'nin Yakıt Depolamasını Kınadı
4
Vatikan'dan Yapay Zeka Uyarısı: İnsan Zekasını Tamamlayıcı Olmalı
5
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu
6
Kırşehirli Dağcılar Kervansaray Dağı'nın Zirvesine Tırmandı
7
Güney Kore'de Yoon, Asker Gönderme İddialarını Reddetti

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!