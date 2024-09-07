Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Uyarı: 'Eğlencelik Gibi Görünen İçerikler Tehlikeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin karşılaştığı zararlı içeriklere dikkat çekti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen tüm o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır," ifadesini kullandı.

İçeriklerin Tehlikelerine Dikkat Çekti

Erdoğan, bu tür içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, toplumun ve gençlerin bu tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.