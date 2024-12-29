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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'de Uçak Kazasına Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'de Uçak Kazasına Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ile Güney Kore halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşım

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullandı.

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