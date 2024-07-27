Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneysu Hastanesi İncelemesi

Güneysu Devlet Hastanesi İncelemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında önemli incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla Buluşma

Erdoğan, Valilik önündeki "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni" öncesinde Güneysu'da vatandaşlarla bir araya geldi. Burada çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirerek, halkla sıcak bir iletişim kurdu.

İnşaat Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Ardından Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını yakından inceleyerek, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Bu süreçte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da Cumhurbaşkanı'na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti.