Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: 35 Bin 500 Operasyon Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Bilgisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı içerisinde ulusal güvenliği tehdit eden terör gruplarına karşı gerçekleştirilen operasyonlara dair önemli bilgiler paylaştı.
Operasyonların Detayları
Erdoğan, "2024 yılı boyunca PKK, FETÖ, DHKP/C ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine karşı toplam 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu çabalar, ülkemizin güvenliği için büyük önem arz ediyor," ifadesini kullandı. Terörle Mücadelede Kararlılık
Bu açıklama, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılığını ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü etkin operasyonları göstermektedir.