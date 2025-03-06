Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin güvenliğinin sağlanması için kalıcı bir güven iklimi oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların güvenliğini önceliklendiren önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, ülke içi ve dışındaki güvenlik durumuna dikkat çekerek, "Amacımız, hiçbir güvenlik görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik İklimi İçin Stratejiler

Erdoğan, güvenlik yorgunluğunun önlenmesi ve güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonlarının üst düzeyde tutulması adına atılacak adımlara vurgu yaptı. Bu kapsamda, hükümetin güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Toplumun Güvenliğine Dair Vizyon

Cumhurbaşkanı, güvenliğin toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm bireylerin güvende hissetmesi adına yapılacak çalışmalara değindi. Bu çerçevede, toplumun bütün kesimlerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

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