Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Şiddet Türk sporunun içinde barınamaz

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle sonuçlanan futbol maçı karşılaşmasının bitiş düdüğü çaldığı anda MKE Ankaragücü Klüp Başkanı Faruk Koca sahaya geldi ve maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Koca'nın hakeme yumruk atması ile başlayan arbedede hakem Meler yere düştü ve saldırılar o durumda da devam etti.

Şiddetin Türk Sporunun İçinde Barınmasına Asla İzin Vermeyeceğiz

Yaşanan saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tepki geldi. Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadeleri ile yaşananlara tepki gösterdi.

Olay Türkiye'de olduğu kadar Avrupa basının da gündeminde yer aldı. Saldırının ardından hakem Halil Umut Meler'e destek mesajları ard arda gelmeyi sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklama ile de tüm liglerde süresiz erteleme kararı alındığı duyuruldu.