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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç’in 1994 öncesi duruma geri döndüğünü vurgulayarak umursamazlığa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "30 sene önce kokudan, kirlilikten kurtardığımız Haliç konusunda umursamazlık söz konusu. Haliç, maalesef günden güne 1994 öncesi durumuna geri dönüyor" dedi.

Bu ifadeleriyle Haliç’in yeniden kirlilik sorunu ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Erdoğan, çevre koruma çalışmalarının önemine dikkat çekti. Haliç’in temizlenmesi ve doğanın korunması adına daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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