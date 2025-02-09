Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Açıklaması: 'Esir ve Tutuklu Takasları Devam Ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını vurguladı ve esir takaslarının devam ettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Açıklaması: 'Esir ve Tutuklu Takasları Devam Ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada İsrail'in engellemelerine rağmen esir ve tutuklu takaslarının kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Hamas'ın bu süreçte verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle gözlemlediklerini vurguladı.

Bu açıklama, Orta Doğu'daki gerginliklerin devam ettiği bir dönemde dikkat çekici bir gündem maddesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail'in ayak oyunlarına rağmen, var olan bu süreç önemli bir noktada ilerliyor,” dedi.

Erdoğan’ın bu ifadeleri, hem uluslararası hem de iç politikada çeşitli tepkilere neden oldu. Takasların devam etmesi, birçok ailenin umutlanmasına yol açarken, bölgesel ilişkilerin de yeniden şekillenmesine zemin hazırlayabilir.

Hamas'ın tutumunun nasıl evrileceği ve İsrail ile olan ilişkilerinin daha da derinleşüp derinleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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