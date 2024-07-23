Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın Ana Vatana Katılmasının 85. Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay İçin Önemli Mesaj

Hatay'ın ana vatanla bütünleşmesinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlamlı bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kardeşlik ve hoşgörü merkezidir." ifadesini kullandı.

Hatay'ın Bütünleşmesi ve Milli Birlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hataylıların güçlü iradesi ile alınan ana vatanla kucaklaşma kararının, milletin birlik ve bütünlüğüne değer kattığını belirtti. Bu birleşmenin, Türkiye'nin uluslararası arenada barışçı kimliğini ön plana çıkarırken saygınlığını artırdığını vurguladı.

Depremlerin Yıkıcı Etkisi

6 Şubat'taki depremin Hatay'ı da kapsayarak son yüzyılda maruz kalınan en büyük felaket olduğunu söyleyen Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Erdoğan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere tüm ulusal mücadele kahramanlarını rahmetle andı ve Hataylılar ile tüm vatandaşlara selamlarını iletti.