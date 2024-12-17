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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü'nde barış ve huzur vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde anlam dolu bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Hazreti Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde Anma Töreni

Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen uluslararası anma töreninde okunan mesajında, büyük mütefekkir ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle andı. Ayrıca, Anadolu topraklarını ilmi ve irfanıyla işleyen arifleri, alimleri ve manevi rehberleri de onurlandırdı.

Şehitlere Rahmet, Gazilere Şükran

Mesajında, ezanları, vatanı, bayrağı için can veren aziz şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, kahraman gazilere ülke ve milleti adına şükranlarını sundu. "İnsan-ı kamil" olma yolunda yürüyen milletin cömertlik, şefkat, tevazu ve hoşgörü gibi erdemlere vurgu yaptı.

Barış İçin Mücadele

Erdoğan, mesajında, Mevlana'nın öğretilerinden ilham alarak, savaşların yerini barışın alması için her türlü mücadeleyi verdiklerini ifade etti. Karabağ'dan Filistin'e, Ukrayna'dan Suriye'ye kadar uzanan bu süreçte, mazlumların haklarını korumak için seferber olduklarını belirtti.

Son olarak, "İnsanlığın hayrı için adaletin tesisi, barış ve dostluk için atılan her adımın Rabbimizin yardımıyla menziline ulaşacağına inanıyoruz." diyerek, mesajını sonlandırdı.

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