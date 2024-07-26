Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HIT-30 Programı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HIT-30 Programı Duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yatırım teşvik programı olan HIT-30'u tanıttı. Bu program kapsamında, vergi teşvikleri ve hibe destekleri ile toplam 30 milyar dolarlık bir kaynak oluşturulacağı ifade edildi.

Yüksek Teknoloji Yatırımlarına Destek

Erdoğan, "HIT-30 Programı'yla, bu kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. Amacımız, Türkiye'nin teknolojik altyapısını güçlendirmek ve uluslararası alanda rekabetçi bir konuma taşımaktır," dedi.

Bu projelerin, ülke ekonomisine katkı sağlaması ve istihdam alanını genişletmesi bekleniyor.