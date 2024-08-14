Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hizmet vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı konuşmada, hizmet etmenin önemine değindi. "Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı," diyen Erdoğan, bu tür yaklaşımların sorumluluğunun büyük olduğunu ifade etti.

Millete Hizmetin Önemi

Erdoğan, "Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın ki biz, bu aziz milletin ve aziz ümmetin umuduyuz," şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu açıklamalar, yerel yönetimlerden genel hizmet alanlarına kadar geniş bir kesimi etkileyen bir mesaj taşıyor.