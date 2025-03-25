Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuk ve Demokrasi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artan hukuksuzluklar ve demokrasiye yönelik saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu tür durumlarda hesap sorma yönteminin hukukun içinde olacağını belirtti.

Hukuksuzluğa Karşı Hukuki Mücadele

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları ise yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hukukun üstünlüğüne olan inancının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Erdoğan’ın hukuk ve demokrasi konusundaki kararlılığını pekiştirdi.