Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk ve devlet otoritesi konularında önemli bir açıklama yaptı.

Hukuka Saygı Vurgusu

Erdoğan, "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ancak hukukun dışına çıkan ve kendini devletten üstün görenlerin gözünün yaşına bakmayız" diyerek hukuk devleti ilkesine olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi. Özgürlük ve Hukuk Dengelemesi

Bu açıklama, Türkiye'de hukuk sisteminin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına atılan adımları da simgeliyor.