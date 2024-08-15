Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk ve devlet otoritesi konularında önemli bir açıklama yaptı.
Hukuka Saygı Vurgusu
Erdoğan, "Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ancak hukukun dışına çıkan ve kendini devletten üstün görenlerin gözünün yaşına bakmayız" diyerek hukuk devleti ilkesine olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi. Özgürlük ve Hukuk Dengelemesi
Bu açıklama, Türkiye'de hukuk sisteminin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına atılan adımları da simgeliyor.