Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Üstünlüğüne Sahip Çıkıyoruz

Son günlerde hukukun üstünlüğü ile ilgili yapılan tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli bir yanıt geldi. Erdoğan, "Hukukun üstünlüğü ilkesinin yerine, üstünlerin hukukunu geri getirmeye çalışanlara müsaade etmedik ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hukukun Üstünlüğü İlkesi

Erdoğan, hukukun her birey için eşit olduğunu vurgulayarak, bu ilkenin toplumun temel taşlarını oluşturduğunu belirtti. Üstünlerin hukukuna geçişin önüne geçmek için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.