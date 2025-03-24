Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturma sürecini eleştirerek muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'ye Yönelik Soruşturma Sürecine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında başlatılan soruşturma sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu süreçle ilgili olarak ana muhalefet partisi yöneticilerini hedef aldı.

Şuursuzluk Eleştirisi

Konuşmasında, 'Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir' diyen Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirerek iktidarın destekçileriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür açıklamaların, siyasi çatışmaların ne denli derinleştiğine işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin siyasi atmosferini yeniden alevlendirmiş durumda. Soruşturmanın detaylarına dair daha çok tartışmanın gündeme gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 10 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki
4
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
5
Erdoğan'dan Marjinal Sol Örgütlere Sert Uyarı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: Yolsuzluk İddialarına Tepki
7
Trump Yönetiminden Yüksek Mahkemeye İşten Çıkarılanların Yeniden İstihdamı İçin Durdurma Talebi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı