Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'ye Yönelik Soruşturma Sürecine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında başlatılan soruşturma sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu süreçle ilgili olarak ana muhalefet partisi yöneticilerini hedef aldı.

Şuursuzluk Eleştirisi

Konuşmasında, 'Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir' diyen Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirerek iktidarın destekçileriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür açıklamaların, siyasi çatışmaların ne denli derinleştiğine işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin siyasi atmosferini yeniden alevlendirmiş durumda. Soruşturmanın detaylarına dair daha çok tartışmanın gündeme gelmesi bekleniyor.